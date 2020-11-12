Минулої доби у світі померла рекордна кількість хворих на COVID-19 

За минулу добу від ускладнень коронавірусу загинули 10 180 хворих.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше смертей зареєстрували в США – 1478. В Італії та Мексиці зафіксували 623 та 617 жертв відповідно.

Більші 500 смертей за минулу добу констатували в Індії, Бразилії та Великій Британії.

За цей же період було підтверджено понад 613 тисяч нових випадків захворювання.

Традиційно найбільші темпи поширення коронавірусу зафіксовані в США – майже 143 тисяч хворих за добу. Значно менше нових випадків підтвердили в Індії та Бразилії – близько 48 та 47 тисяч відповідно. Продовжують фіксувати велику кількість нових випадків у Франції, Італії, Польщі та Великій Британії.

Україна за кількістю нових хворих за добу опинилась на 13 місці серед країн світу, за числом летальних випадків – на 17.

Наразі у світі на коронавірус хворіють 14,4 млн осіб, вилікувались – 36,6 млн, померли – 1 мільйон 288 тисяч.

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