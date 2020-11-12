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За прошедшие сутки в мире умерло рекордное количество больных COVID-19

Четверг, 12 ноября 2020, 04:33

За минувшие сутки от осложнений коронавируса умерли 10 180 больных.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего смертей зарегистрировали в США – 1478. В Италии и Мексике зафиксировали 623 и 617 жертв соответственно.

Большие 500 смертей за минувшие сутки констатировали в Индии, Бразилии и Великобритании.

За этот же период было подтверждено более 613 тысяч новых случаев заболевания.

Традиционно наибольшие темпы распространения коронавируса зафиксированы в США – почти 143 тысяч больных в сутки. Значительно меньше новых случаев подтвердили в Индии и Бразилии – около 48 и 47 тысяч соответственно. Продолжают фиксировать большое количество новых случаев во Франции, Италии, Польши и Великобритании.

 

Украина по количеству новых больных за сутки оказалась на 13 месте среди стран мира, по числу летальных исходов – на 17.

Сейчас в мире на коронавирус болеют 14,4 млн человек, вылечились – 36,6 млн, умерло – 1 миллион 288 тысяч.  

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус


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