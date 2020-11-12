За прошедшие сутки в мире умерло рекордное количество больных COVID-19
За минувшие сутки от осложнений коронавируса умерли 10 180 больных.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего смертей зарегистрировали в США – 1478. В Италии и Мексике зафиксировали 623 и 617 жертв соответственно.
Большие 500 смертей за минувшие сутки констатировали в Индии, Бразилии и Великобритании.
За этот же период было подтверждено более 613 тысяч новых случаев заболевания.
Традиционно наибольшие темпы распространения коронавируса зафиксированы в США – почти 143 тысяч больных в сутки. Значительно меньше новых случаев подтвердили в Индии и Бразилии – около 48 и 47 тысяч соответственно. Продолжают фиксировать большое количество новых случаев во Франции, Италии, Польши и Великобритании.
Украина по количеству новых больных за сутки оказалась на 13 месте среди стран мира, по числу летальных исходов – на 17.
Сейчас в мире на коронавирус болеют 14,4 млн человек, вылечились – 36,6 млн, умерло – 1 миллион 288 тысяч.
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Напомним:
- За сутки 10 ноября в Украине диагностировали 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 453 человек, умер 191 больной, выздоровели 6 802 человека.