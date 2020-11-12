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Зеленського й Єрмака з коронавірусом поклали в “Феофанію”

Четвер, 12 листопада 2020, 05:15
Зеленського й Єрмака з коронавірусом поклали в “Феофанію”

Президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак, у яких підтвердили коронавірус, наразі перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

Джерело: інтерв’ю УП "Політтехнолог Банкової: Зеленський більше, ніж відосики. Він – президент країни"

Пряма мова: "Все досить строго, регламентовано протоколом. Вони знаходяться в Феофанії. Там є обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад". 

Деталі: У палаті президента встановлений спецзв’язок. У Єрмака такої функції немає, лише ізольована палата. 

Подоляк зазначає, що у президента й глави ОП стандартний графік роботи. "Єдине обмеження – це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників не знаходиться біля президента або біля голови Офісу, вони знаходяться в комунікаційному офлайні", – розповів радник Єрмака. 

Він також додав, що Зеленський не бачиться із родиною, бо суворо дотримується карантину. 

Не бачиться президент також і з своїм головою ОП. З ним зв’язок лише через телефон. 

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Захворів і голова його Офісу Андрій Єрмак. Раніше хворобу підтвердили у заступниці голови ОП Юлії Ковалів. 
  • Заразився коронавірусом і голова Верховної Ради Дмитро Разумков

Читайте також "Хотів заразитися коронавірусом". Два дні з президентом Зеленським

Українська правда

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Теми: ЗеленськийАндрій ЄрмаккоронавірусОфіс президента
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