Президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак, у яких підтвердили коронавірус, наразі перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

Джерело: інтерв’ю УП "Політтехнолог Банкової: Зеленський більше, ніж відосики. Він – президент країни"

Пряма мова: "Все досить строго, регламентовано протоколом. Вони знаходяться в Феофанії. Там є обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад".

Деталі: У палаті президента встановлений спецзв’язок. У Єрмака такої функції немає, лише ізольована палата.

Подоляк зазначає, що у президента й глави ОП стандартний графік роботи. "Єдине обмеження – це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників не знаходиться біля президента або біля голови Офісу, вони знаходяться в комунікаційному офлайні", – розповів радник Єрмака.

Він також додав, що Зеленський не бачиться із родиною, бо суворо дотримується карантину.

Не бачиться президент також і з своїм головою ОП. З ним зв’язок лише через телефон.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Захворів і голова його Офісу Андрій Єрмак. Раніше хворобу підтвердили у заступниці голови ОП Юлії Ковалів.

Заразився коронавірусом і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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