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Радник Єрмака розповів, як та де працюють хворі на COVID-19 Зеленський та глава ОП 

Четвер, 12 листопада 2020, 06:15

Президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак, у яких підтвердили коронавірус, наразі находяться в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

Джерело: Інтерв’ю УП "Політтехнолог Банкової: Зеленський більше, ніж відосики. Він – президент країни"

Пряма мова: "Все досить строго, регламентовано протоколом. Вони знаходяться в Феофанії. Там є обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад". 

Деталі: У палаті президента встановлений спецзв’язок. У Єрмака такої функції немає, лише ізольована палата. 

Подоляк зазначає, що у президента, що у глави ОП стандартний графік роботи. "Єдине обмеження – це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників не знаходиться біля президента або біля голови Офісу, вони знаходяться в комунікаційному офлайні", – розповів радник Єрмака. 

Він також додав, що Зеленський не бачиться із родиною, бо суворо дотримується карантину. 

Не бачиться президент також і з своїм головою ОП. З ним зв’язок лише через телефон. 

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Захворів і голова його Офісу Андрій Єрмак. Раніше хворобу підтвердили у заступниці голови ОП Юлії Ковалів. 
  • Заразився коронавірусом і голова Верховної Ради Дмитро Разумков

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Українська правда
Теми: ЗеленськийАндрій ЄрмаккоронавірусОфіс президента


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