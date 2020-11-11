Разумков заразився коронавірусом
Середа, 11 листопада 2020, 18:37
Спікер парламенту Дмитро Разумков отримав позитивний результат тесту на Covid-19.
Джерело: Разумков у Facebook
Пряма мова Разумкова: "Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі".
Деталі: Він розповів, що знаходитиметься на ізоляції та працюватиме дистанційно.
Нагадаємо: 9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19.
Того ж дня глава Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив зараження коронавірусом.
Українська правда