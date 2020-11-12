У президента хочуть повернутись до формату відеоблогів 

В Офісі президента планують знову вести комунікацію через відеоблоги, але на цей раз планують запустити "іменний відеоблог" Володимира Зеленського.

Джерело: Інтерв’ю УП "Політтехнолог Банкової: Зеленський більше, ніж відосики. Він – президент країни"

Пряма мова: "Він готовий йти не на відосики, я вважаю, що відосики – це мало. Він - більше, ніж відосики. Він президент країни.

Але ось іменний відеоблог, який президент буде вести регулярно, який буде дуже жорстко структурований – це саме те".

Деталі: Відповідальний за медіанапрям в ОП пояснив, що відносно новий формат комунікації потрібен через те недостатність медіаресурсів для поширення позиції влади.

Саме тому наразі розробляється концепція відеоблогів. Планується, що він триватиме не більше 10 хвилин та охоплюватиме 5-6 тем тижня, на які президент даватиме свій фідбек.

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