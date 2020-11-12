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У президента хочуть повернутись до формату відеоблогів 

Четвер, 12 листопада 2020, 06:45

В Офісі президента планують знову вести комунікацію через відеоблоги, але на цей раз планують запустити "іменний відеоблог" Володимира Зеленського. 

Джерело: Інтерв’ю УП "Політтехнолог Банкової: Зеленський більше, ніж відосики. Він – президент країни"

Пряма мова: "Він готовий йти не на відосики, я вважаю, що відосики – це мало. Він - більше, ніж відосики. Він президент країни.

Але ось іменний відеоблог, який президент буде вести регулярно, який буде дуже жорстко структурований – це саме те".

Деталі: Відповідальний за медіанапрям в ОП пояснив, що відносно новий формат комунікації потрібен через те недостатність медіаресурсів для поширення позиції влади.

Саме тому наразі розробляється концепція відеоблогів. Планується, що він триватиме не більше 10 хвилин та охоплюватиме 5-6 тем тижня, на які президент даватиме свій фідбек. 

Нагадаємо: 

  • Під час виборчої кампанії тоді ще кандидат Володимир Зеленський одним із основних способів комунікації обрав відеоблоги. Ця традиція тривала і на початку його президентства, проте з часом такий формат майже зник.

Українська правда
Теми: ЗеленськийОфіс президентамедіа


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