У президента хочуть повернутись до формату відеоблогів
В Офісі президента планують знову вести комунікацію через відеоблоги, але на цей раз планують запустити "іменний відеоблог" Володимира Зеленського.
Джерело: Інтерв’ю УП "Політтехнолог Банкової: Зеленський більше, ніж відосики. Він – президент країни"
Пряма мова: "Він готовий йти не на відосики, я вважаю, що відосики – це мало. Він - більше, ніж відосики. Він президент країни.
Але ось іменний відеоблог, який президент буде вести регулярно, який буде дуже жорстко структурований – це саме те".
Деталі: Відповідальний за медіанапрям в ОП пояснив, що відносно новий формат комунікації потрібен через те недостатність медіаресурсів для поширення позиції влади.
Саме тому наразі розробляється концепція відеоблогів. Планується, що він триватиме не більше 10 хвилин та охоплюватиме 5-6 тем тижня, на які президент даватиме свій фідбек.
Нагадаємо:
- Під час виборчої кампанії тоді ще кандидат Володимир Зеленський одним із основних способів комунікації обрав відеоблоги. Ця традиція тривала і на початку його президентства, проте з часом такий формат майже зник.