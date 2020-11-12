У президента хотят вернуться к формату видеоблогов

В Офисе президента планируют снова вести коммуникацию через видеоблоги, но на этот раз планируют запустить "именной видеоблог" Владимира Зеленского.

Источник: Интервью УП "Политтехнолог Банковой: Зеленский больше, чем видосики. Он –президент страны"

Прямая речь: "Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики – это мало. Он – больше, чем видосики. Он президент страны.

Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован – это самое то".

Детали: Ответственный за медиа направление в ОП объяснил, что относительно новый формат коммуникации нужен потому, что недостаточно медиаресурсов для распространения позиции власти.

Именно поэтому сейчас разрабатывается концепция видеоблогов. Планируется, что он продлится не более 10 минут и будет охватывать 5-6 тем недели, на которые президент будет давать свой фидбек.

Напомним: