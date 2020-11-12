У президента хотят вернуться к формату видеоблогов
В Офисе президента планируют снова вести коммуникацию через видеоблоги, но на этот раз планируют запустить "именной видеоблог" Владимира Зеленского.
Источник: Интервью УП "Политтехнолог Банковой: Зеленский больше, чем видосики. Он –президент страны"
Прямая речь: "Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики – это мало. Он – больше, чем видосики. Он президент страны.
Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован – это самое то".
Детали: Ответственный за медиа направление в ОП объяснил, что относительно новый формат коммуникации нужен потому, что недостаточно медиаресурсов для распространения позиции власти.
Именно поэтому сейчас разрабатывается концепция видеоблогов. Планируется, что он продлится не более 10 минут и будет охватывать 5-6 тем недели, на которые президент будет давать свой фидбек.
Напомним:
- Во время избирательной кампании тогда еще кандидат Владимир Зеленский одним из основных способов коммуникации выбрал видеоблог. Эта традиция продолжалась и в начале его президентства, однако со временем такой формат почти исчез.