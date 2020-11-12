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Штаб нарахував три порушення тиші на Донбасі

Четвер, 12 листопада 2020, 06:52
Штаб нарахував три порушення тиші на Донбасі

11 листопада російські найманці три рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу поранення отримав українських військовий.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Так, біля Пісків ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета. 

Поблизу Водяного найманці застосовували міномет калібру 82 міліметри. 

Поранення боєць Об’єднаних сил отримав біля Кам’янки, де окупанти вели вогонь із стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. Стан пораненого задовільний. 

Від початку поточної доби, 12 листопада, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша. У смугах відповідальності наших бригад жодної збройної провокації чи пострілу не зафіксовано. Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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