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Штаб насчитал три нарушения тишины на Донбассе

Четверг, 12 ноября 2020, 07:52

11 ноября российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела ранение получил украинских военный.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Так, у Песков враг открывал огонь из автоматического станкового гранатомета.

Вблизи Водяного наемники применяли миномет калибра 82 миллиметра.

Ранение боец ​​Объединенных сил получил у Каменки, где оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Состояние раненого удовлетворительное.

С начала текущих суток, 12 ноября, на всех участках фронта наблюдается тишина. В полосах ответственности наших бригад ни вооруженной провокации или выстрела не зафиксировано. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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