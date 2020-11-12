Штаб насчитал три нарушения тишины на Донбассе
11 ноября российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела ранение получил украинских военный.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Так, у Песков враг открывал огонь из автоматического станкового гранатомета.
Вблизи Водяного наемники применяли миномет калибра 82 миллиметра.
Ранение боец Объединенных сил получил у Каменки, где оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Состояние раненого удовлетворительное.
С начала текущих суток, 12 ноября, на всех участках фронта наблюдается тишина. В полосах ответственности наших бригад ни вооруженной провокации или выстрела не зафиксировано. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.
Напомним:
- О ранении военного сообщалось накануне.