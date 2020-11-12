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COVID в Україні: кількість хворих за добу перевалила за 11 тисяч 

Четвер, 12 листопада 2020, 07:15
COVID в Україні: кількість хворих за добу перевалила за 11 тисяч 

11 листопада в Україні було зафіксовано 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізовано 1 509 осіб, померли 198 осіб, одужали – 6 235 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, дані РНБО

Деталі: З усіх 11 тисяч нових хворих: 428 - діти, 564 - медпрацівники (це теж антирекдорд). Загальна кількість випадків коронавірусного захворювання перевищила півмільйона. 

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.

Летальних випадків у цю середу найбільше було в Донецькій (19), Дніпропетровській та Одеській (по 17), у Київській (14), Закарпатській і Запорізькій (по 12) областях, а також у Києві, Харківській та Львівській областях (по 11).

 
МОЗ

За минулу добу здійснено 77 149  тестувань: із них методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216. Загалом методом ПЛР із березня проведено вже 3 782 099 досліджень зразків крові.

За весь час пандемії в Україні захворіли 500 865 осіб, з них 227 694 особи одужали, але 9 145 хворих померли.

Зараз, за наявними даними, COVID-19 мають 264 026 жителів України.

 
УП

Нагадаємо: За минулу добу у світі було підтверджено понад 613 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, від ускладнень померли 10 180 хворих. Україна за кількістю нових хворих за добу була на 13-му місці у світі, за числом летальних випадків – на 17-му.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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