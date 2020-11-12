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COVID в Украине: количество больных за сутки перевалило за 11 тысяч

Четверг, 12 ноября 2020, 08:15

11 ноября в Украине было зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 1509 человек, умерли 198 человек, выздоровели - 6 235 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, данные СНБО

Детали: Из всех 11 тысяч новых больных: 428 - дети, 564 - медработники (это тоже антирекорд). Общее количество случаев коронавирусного заболевания превысило полмиллиона.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

Летальных случаев в эту среду больше всего было в Донецкой (19), Днепропетровской и Одесской (по 17), в Киевской (14), Закарпатской и Запорожской (по 12) областях, а также в Киеве, Харьковской и Львовской областях (по 11).

 
МОЗ

За минувшие сутки совершено 77 149 тестирований: из них методом ПЦР - 46 933, методом ИФА - 30 216. В целом методом ПЦР с марта проведено уже 3 782 099 исследований образцов крови.

За все время пандемии в Украине заболели 500 865 человек, из них 227 694 человека выздоровели, но 9 145 заболевших скончались.

Сейчас, по имеющимся данным, COVID-19 имеют 264 026 жителей Украины.

 
УП

Напомним: За минувшие сутки в мире было подтверждено более 613 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, от осложнений умерли 10 180 больных. Украина по количеству новых больных за сутки была на 13-м месте в мире по числу летальных исходов - на 17-м.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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