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Міноборони просить громадськість контролювати якість харчування військових

Четвер, 12 листопада 2020, 09:45
Міноборони просить громадськість контролювати якість харчування військових

Міністерство оборони закликає громадськість долучитися до контролю за якістю харчування військовослужбовців.

Джерело: заступник міністра оборони Ігор Халімон, пресслужба міністерства

Пряма мова: "Відгуки активістів, волонтерів та небайдужих громадян для нас є дуже важливими, тому що ми отримуємо зворотний зв’язок від людей, які дотичні до Збройних Сил, цікавляться діяльністю, у яких болить душа за українське військо…

У нас є кілька ініціатив, серед яких і запровадження спеціалізованого каналу у соціальних мережах для зворотного зв’язку щодо харчування у військових частинах. Є також бачення щодо залучення активістів до контролю якості за харчуванням, можливо, наприклад, у вигляді наглядової ради".

Деталі: Халімов додав, що у міністерстві налагоджуються канали зворотного зв’язку для отримання відгуків від військовослужбовців.

Також важливим складовим елементом реформи є залучення громадськості до цього процесу.

Українська правда
Теми: Міноборониїжаармія
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