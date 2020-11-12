Минобороны просит общественность контролировать качество питания военных

Министерство обороны призывает общественность присоединиться к контролю за качеством питания военнослужащих.

Источник: заместитель министра обороны Игорь Халимон, пресс-служба министерства

Прямая речь: "Отзывы активистов, волонтеров и неравнодушных граждан для нас очень важны, потому что мы получаем обратную связь от людей, которые касаются Вооруженных Сил, интересуются деятельностью, в которых болит душа за украинское войско...

У нас есть несколько инициатив, среди которых и введение специализированного канала в социальных сетях для обратной связи по питанию в воинских частях. Есть также видение привлечения активистов к контролю качества за питанием, возможно, например, в виде наблюдательного совета".

Детали: Халимов добавил, что в министерстве налаживаются каналы обратной связи для получения отзывов от военнослужащих.

Также важным составляющим элементом реформы является привлечение общественности к этому процессу.