У Києві знову під тисячу хворих на COVID за добу і 11 смертей

За добу 11 листопада у столиці лабораторно підтвердили коронавірус у 931 людини, 11 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Вірус у столиці не відступає. За минулу добу в Києві виявили 931 випадок коронавірусу. Померли 11 людей".

Деталі: Серед нових хворих 497 жінок віком від 18 до 88 років, 367 чоловіків віком від 18 до 85 років, 34 дівчинки від 1 до 17 років і 33 хлопчики від 1 місяця до 17 років. Захворіли, зокрема, і 36 медиків. 83 людини госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському (164), в Подільському (145) та у Шевченківському (133) районах.

Станом на 12 листопада, у столиці вже 47 563 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 925 киян. Подолали хворобу 17 979 мешканців Києва, з них 506 за минулу добу.

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