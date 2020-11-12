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В Киеве снова под тысячу больных COVID за сутки и 11 смертей

Четверг, 12 ноября 2020, 11:10
Фото с сайта КГГА

За сутки 11 ноября в столице лабораторно подтвердили коронавирус у 931 человека, 11 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Вирус в столице не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 931 случай коронавируса. Умерли 11 человек".

Детали: Среди новых больных 497 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 367 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 34 девочки от 1 до 17 лет и 33 мальчика от 1 месяца до 17 лет. Заболели в том числе и 36 медиков. 83 человека госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском (164), в Подольском (145) и в Шевченковском (133) районах.

По состоянию на 12 ноября, в столице уже 47 563 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 925 киевлян. Преодолели болезнь 17 979 жителей Киева, из них 506 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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