З'явився свіжий рейтинг партій: конкуренти наздоганяють "слуг"

Якби вибори до парламенту відбувалися у листопаді 2020 року, до Ради пройшли б 4 партії: "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Євросолідарність" і "Батьківщина", також, з урахуванням похибки, шанси є ще у 8-ми партій.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Дослівно: "У парламентському рейтингу лідером є партія "Слуга народу", яку готову підтримати 22,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

За партію "Опозиційну платформа – За життя" готові віддати голоси 17,1%, партію "Європейська солідарність" – 15,4%, "Батьківщина" - 8,0%, "За майбутнє" – 4,5%, партію "Сила і честь" – 4,3%, Радикальну партію Ляшка – 4,3%, УДАР Віталія Кличка – 3,7%, "Голос" – 3,6%, партію "Свобода" – 3,5%, партію Шарія – 3,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 3,1%".

Деталі: Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.

Відзначається, що за партії "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Голос" та партію Шарія частіше голосують мешканці міст.

Водночас за "Батьківщину", "За майбутнє", Радикальну партію Ляшка мають вищу підтримку серед мешканців сільських територій.

У "Слуги народу" електорат відносно рівномірно розподілений за типом поселення.

Опитування проводилося 2-3 листопада серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Для дослідження опитали 2000 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.