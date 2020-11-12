Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Появился свежий рейтинг партий: конкуренты догоняют "слуг"

Четверг, 12 ноября 2020, 10:33
Появился свежий рейтинг партий: конкуренты догоняют слуг

Если бы выборы в парламент проходили в ноябре 2020 года, в Раду прошли бы 4 партии: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина", также с учетом погрешности, шансы есть еще у 8-ми партий.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Дословно: "В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 22,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы отдать голоса 17,1%, партию "Европейская солидарность" - 15,4%, "Батькивщина" - 8,0%, "За майбутнє" - 4,5%, партию "Сила и честь" - 4,3%, Радикальная партия Ляшко - 4,3%, УДАР Виталия Кличко - 3,7%, "Голос"- 3,6%, партию "Свобода" - 3,5%, партию Шария - 3,4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,1%".

Детали: Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Отмечается, что за партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и партию Шария чаще голосуют жители городов.

В то же время "Батькивщина", "За майбутнє", Радикальная партия Ляшко имеют высокую поддержку среди жителей сельских территорий.

У "Слуги народа" электорат относительно равномерно распределен по типу поселения.

 

Опрос проводился 2-3 ноября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Для исследования были опрошены 2000 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: рейтингпартииВерховная Радасоциологиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
рейтинг
Маск и Цукерберг – лидеры рейтинга самых богатых людей мира – СМИ
Один из первых в конце: Киев вернули в рейтинг самых удобных городов в мире
Украина резко поднялась в рейтинге свободы прессы
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: