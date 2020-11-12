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"Слуги" пропонують змінити Конституцію, щоб президент міг призначати директора НАБУ

Четвер, 12 листопада 2020, 12:03

Партія "Слуга народу" підготувала зміни до Конституції про право президента призначати директора Національного антикорупційного бюро.

Джерело: інтерв'ю представника Володимира Зеленського в Конституційному суді, "слуги народу" Федора Веніславського "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Наша політична сила підготувала законопроєкт про внесення змін до Конституції України, де ми, враховуючи оцей висновок (сумнівний висновок, але маємо його враховувати) Конституційного суду, передбачаємо, що директора НАБУ має призначати президент за згодою Верховної Ради і прямо в Конституції передбачаємо, що кандидати на посаду директора НАБУ мають обиратися на відкритому та прозорому конкурсі".

Деталі: Веніславський нагадав, що треба зібрати 150 підписів народних депутатів для того, щоб цей законопроєкт внесли на розгляд до Верховної Ради. Він також уточнив, що наразі уже зібрали близько 120 підписів.  

На думку Веніславського, на наступному пленарному тижні, 17-20 листопада, законопроєкт уже зможуть внести на розгляд парламенту.

Знати більшеКС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського

Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного суду

Передісторія:

  • 28 серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.
  • 17 вересня КС визнав неконституційними окремі норми закону "Про НАБУ" в частині повноважень президента.
  • У НАБУ заявили, що хоч це рішення не скасовує факт утворення та функціонування бюро, не обмежує роботу детективів та не ставить під сумнів статус НАБУ як державного правоохоронного органу, воно містить загрози для повноцінної роботи інституції в майбутньому.



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