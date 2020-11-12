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"Слуги" предлагает изменить Конституцию, чтобы президент мог назначать директора НАБУ

Четверг, 12 ноября 2020, 11:03
Слуги предлагает изменить Конституцию, чтобы президент мог назначать директора НАБУ
Фото wikipedia.org

Партия "Слуга народа" подготовила изменения в Конституцию о праве президента назначать директора Национального антикоррупционного бюро.

Источник: интервью представителя Владимира Зеленского в Конституционном суде, "слуги народа" Федора Вениславского "Радио Свобода"

Прямая речь: "Наша политическая сила подготовила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, где мы, учитывая этот вывод (сомнительный вывод, но должны его учитывать) Конституционного суда, предполагаем, что директора НАБУ должен назначать президент по согласию Верховной Рады и прямо в Конституции предполагаем, что кандидаты на должность директора НАБУ должны избираться на открытом и прозрачном конкурсе".

Детали: Вениславский напомнил, что надо собрать 150 подписей народных депутатов для того, чтобы этот законопроект внесли на рассмотрение в Верховную Раду. Он также уточнил, что уже собрали около 120 подписей.

По мнению Вениславского, на следующей пленарной неделе, 17-20 ноября, законопроект уже смогут внести на рассмотрение парламента.

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Предыстория:

  • 28 сентября Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
  • 17 сентября КС признал неконституционными отдельные нормы закона "О НАБУ" в части полномочий президента.
  • В НАБУ заявили, что при том, что это решение не отменяет факт создания и функционирования бюро, не ограничивает работу детективов и не ставит под сомнение статус НАБУ как государственного правоохранительного органа, оно содержит угрозы для полноценной работы учреждения в будущем.

Темы: Верховная РадазаконодательствоСлуга народаКонституция
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