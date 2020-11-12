"Слуги" предлагает изменить Конституцию, чтобы президент мог назначать директора НАБУ

Партия "Слуга народа" подготовила изменения в Конституцию о праве президента назначать директора Национального антикоррупционного бюро.

Источник: интервью представителя Владимира Зеленского в Конституционном суде, "слуги народа" Федора Вениславского "Радио Свобода"

Прямая речь: "Наша политическая сила подготовила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, где мы, учитывая этот вывод (сомнительный вывод, но должны его учитывать) Конституционного суда, предполагаем, что директора НАБУ должен назначать президент по согласию Верховной Рады и прямо в Конституции предполагаем, что кандидаты на должность директора НАБУ должны избираться на открытом и прозрачном конкурсе".

Детали: Вениславский напомнил, что надо собрать 150 подписей народных депутатов для того, чтобы этот законопроект внесли на рассмотрение в Верховную Раду. Он также уточнил, что уже собрали около 120 подписей.

По мнению Вениславского, на следующей пленарной неделе, 17-20 ноября, законопроект уже смогут внести на рассмотрение парламента.

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