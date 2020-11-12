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Молдова відкрила 2 пункти пропуску для авто на кордоні з Україною

Четвер, 12 листопада 2020, 12:33
Фото ДПСУ

З 12 листопада у двох пунктах пропуску на кордоні з Молдовою відновили автомобільне сполучення.

Джерело: сайт Держприкордонслужби   

Дослівно: "12 листопада о 8:00 відновлено автомобільне сполучення у двох пунктах пропуску на кордоні з Молдовою: "Бесараб’яска – Серпневе" та "Нові Трояни-Чадир-Лунга"".   

 
Фото ДПСУ

Деталі: Відзначається, що про відновлення пропуску Держприкордонслужбу України повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдови.

Передісторія:

  • Уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в усіх пунктах пропуску на кордоні з Молдовою (у тому числі "Серпневому" та "Нові Трояни") ще наприкінці травня.
  • Але фактичне здійснення пропускних операцій стало можливим тільки після відповідного рішення молдовської сторони.
  • Наприкінці сепня Молдова дозволила в’їзд на свою територію іноземним громадянам, за винятком "червоного списку" країн; до нього увійшла й Україна.

Українська правда
Теми: МолдовакордонУкраїна


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