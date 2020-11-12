Молдова відкрила 2 пункти пропуску для авто на кордоні з Україною

З 12 листопада у двох пунктах пропуску на кордоні з Молдовою відновили автомобільне сполучення.

Джерело: сайт Держприкордонслужби

Дослівно: "12 листопада о 8:00 відновлено автомобільне сполучення у двох пунктах пропуску на кордоні з Молдовою: "Бесараб’яска – Серпневе" та "Нові Трояни-Чадир-Лунга"".

Фото ДПСУ

Деталі: Відзначається, що про відновлення пропуску Держприкордонслужбу України повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдови.

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