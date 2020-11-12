Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдова відкрила 2 пункти пропуску для авто на кордоні з Україною

Четвер, 12 листопада 2020, 11:33
Молдова відкрила 2 пункти пропуску для авто на кордоні з Україною
Фото ДПСУ

З 12 листопада у двох пунктах пропуску на кордоні з Молдовою відновили автомобільне сполучення.

Джерело: сайт Держприкордонслужби   

Дослівно: "12 листопада о 8:00 відновлено автомобільне сполучення у двох пунктах пропуску на кордоні з Молдовою: "Бесараб’яска – Серпневе" та "Нові Трояни-Чадир-Лунга"".   

 
Фото ДПСУ

Деталі: Відзначається, що про відновлення пропуску Держприкордонслужбу України повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдови.

Передісторія:

  • Уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в усіх пунктах пропуску на кордоні з Молдовою (у тому числі "Серпневому" та "Нові Трояни") ще наприкінці травня.
  • Але фактичне здійснення пропускних операцій стало можливим тільки після відповідного рішення молдовської сторони.
  • Наприкінці сепня Молдова дозволила в’їзд на свою територію іноземним громадянам, за винятком "червоного списку" країн; до нього увійшла й Україна.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдовакордонУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Молдова
"Зерновий коридор" змістився на дунайські порти, перевізники чекають на тарифи від Молдови
Чоловік, який застрелив двох людей в аеропорту Молдови, помер у лікарні
Стрілянина в Кишиневі: нападник у критичному стані, йому загрожує пожиттєвє ув’язнення
Останні новини
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
Усі новини...
Реклама: