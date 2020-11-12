Молдова відкрила 2 пункти пропуску для авто на кордоні з Україною
Четвер, 12 листопада 2020, 12:33
З 12 листопада у двох пунктах пропуску на кордоні з Молдовою відновили автомобільне сполучення.
Джерело: сайт Держприкордонслужби
Дослівно: "12 листопада о 8:00 відновлено автомобільне сполучення у двох пунктах пропуску на кордоні з Молдовою: "Бесараб’яска – Серпневе" та "Нові Трояни-Чадир-Лунга"".
Деталі: Відзначається, що про відновлення пропуску Держприкордонслужбу України повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдови.
Передісторія:
- Уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в усіх пунктах пропуску на кордоні з Молдовою (у тому числі "Серпневому" та "Нові Трояни") ще наприкінці травня.
- Але фактичне здійснення пропускних операцій стало можливим тільки після відповідного рішення молдовської сторони.
- Наприкінці сепня Молдова дозволила в’їзд на свою територію іноземним громадянам, за винятком "червоного списку" країн; до нього увійшла й Україна.
Українська правда