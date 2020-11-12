Молдова открыла 2 пункта пропуска для авто на границе с Украиной

С 12 ноября в двух пунктах пропуска на границе с Молдовой восстановили автомобильное сообщение.

Источник: сайт Госпогранслужбы

Дословно: "12 ноября в 8:00 восстановлено автомобильное сообщение в двух пунктах пропуска на границе с Молдовой: "Бесарабьяска – Серпневое" и "Новые Трояны – Чадыр – Лунга"".

Фото ГПСУ

Детали: Отмечается, что о восстановлении пропуска Госпогранслужбе Украины сообщила Пограничная полиция Республики Молдова.

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