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Молдова открыла 2 пункта пропуска для авто на границе с Украиной

Четверг, 12 ноября 2020, 11:33
Молдова открыла 2 пункта пропуска для авто на границе с Украиной
Фото ГПСУ

С 12 ноября в двух пунктах пропуска на границе с Молдовой восстановили автомобильное сообщение.

Источник: сайт Госпогранслужбы

Дословно: "12 ноября в 8:00 восстановлено автомобильное сообщение в двух пунктах пропуска на границе с Молдовой: "Бесарабьяска – Серпневое" и "Новые Трояны – Чадыр – Лунга"".

 
Фото ГПСУ

Детали: Отмечается, что о восстановлении пропуска Госпогранслужбе Украины сообщила Пограничная полиция Республики Молдова.

Предыстория:

  • Правительство Украины приняло решение о возобновлении пропуска во всех пунктах пропуска на границе с Молдовой (в том числе "Серпневом" и "Новые Трояны") еще в конце мая.
  • Но фактическое осуществление пропускных операций стало возможным только после соответствующего решения молдавской стороны.
  • В конце августа Молдова разрешила въезд на свою территорию иностранным гражданам, за исключением стран "красной зоны"; в нее вошла и Украина.

Украинская правда

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Темы: МолдоваграницаУкраина
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