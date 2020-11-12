Молдова открыла 2 пункта пропуска для авто на границе с Украиной
Четверг, 12 ноября 2020, 12:33
С 12 ноября в двух пунктах пропуска на границе с Молдовой восстановили автомобильное сообщение.
Источник: сайт Госпогранслужбы
Дословно: "12 ноября в 8:00 восстановлено автомобильное сообщение в двух пунктах пропуска на границе с Молдовой: "Бесарабьяска – Серпневое" и "Новые Трояны – Чадыр – Лунга"".
Детали: Отмечается, что о восстановлении пропуска Госпогранслужбе Украины сообщила Пограничная полиция Республики Молдова.
Предыстория:
- Правительство Украины приняло решение о возобновлении пропуска во всех пунктах пропуска на границе с Молдовой (в том числе "Серпневом" и "Новые Трояны") еще в конце мая.
- Но фактическое осуществление пропускных операций стало возможным только после соответствующего решения молдавской стороны.
- В конце августа Молдова разрешила въезд на свою территорию иностранным гражданам, за исключением стран "красной зоны"; в нее вошла и Украина.
Украинская правда