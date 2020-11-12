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У Вірменії затримали 10 лідерів опозиції

Четвер, 12 листопада 2020, 12:46

Спеціальна слідча служба Вірменії затримала 10 опозиційних лідерів за звинуваченням в організації масових акцій протесту в Єревані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

Серед затриманих за звинуваченням в організації масових заворушень - голова опозиційної проросійської партії "Процвітаюча Вірменія" Гагік Царукян, представник опозиційної партії "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, заступник голови опозиційної Республіканської партії Едуард Шармазанов та інші.

Кілька осіб затримані за порушення правил поводження з документами або комп'ютерною інформацією, що містять державну таємницю.

Ще двоє опозиціонерів притягнуті у кримінальній справі як підозрювані, щодо них обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Нагадаємо, протести в Єревані почалися в ніч на 10 листопада через підписання мирної угоди щодо Нагірного Карабаху між Вірменією, Азербайджаном та Росією. 

У Вірменії цю угоду сприйняли як капітуляцію перед Азербайджаном. Опозиція та протестувальники вимагають відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, однак поки що парламент не зміг зібратися з цією метою на позачергове засідання.

Детальніше про це читайте у статті "Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні".

Теми: ВірменіяопозиціяНагірний Карабах


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