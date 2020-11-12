В Армении задержали 10 лидеров оппозиции

Специальная следственная служба Армении задержала 10 оппозиционных лидеров по обвинению в организации массовых акций протеста в Ереване.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Среди задержанных по обвинению в организации массовых беспорядков - председатель оппозиционной пророссийской партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, заместитель председателя оппозиционной Республиканской партии Эдуард Шармазанов и другие.

Несколько человек задержаны за нарушение правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащих государственную тайну.

Еще двое оппозиционеров привлечены по уголовному делу в качестве подозреваемых, для них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября из-за подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху между Арменией, Азербайджаном и Россией.

В Армении это соглашение восприняли как капитуляцию перед Азербайджаном. Оппозиция и протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, однако пока парламент не смог собраться с этой целью на внеочередное заседание.

Подробнее об этом читайте в статье "Капитуляция Армении: что меняет российское соглашение по Карабаху и чем оно грозит Украине".