Міністерства зривають виконання оборонного замовлення. Данілов розставив акценти

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що суб’єкти сектору безпеки і оборони України мають забезпечити виконання державного оборонного замовлення у повному обсязі у максимально стислі строки.

Джерело: Данілов на міжвідомчій нараді, цитує пресслужба відомства

Деталі: Секретар РНБО акцентував на неприпустимо низькому рівні виконання центральними органами виконавчої влади указу президента Володимира Зеленського, яким передбачено першочергові заходи, зокрема, з реформування ОПК.

Зокрема незадовільні результати, за словами Данілова, демонструють Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерство оборони.

Мінстратегпрому також доручено інтенсифікувати роботу щодо проведення реформи ОПК, модернізації, досягнення стандартів НАТО.

Пряма мова: "Ситуація через епідемію Covid-19 вкрай напружена, проте суб’єкти сектору безпеки і оборони мають виконувати покладені на них завдання у повному обсязі. Рішення Ради від 18 лютого цього року має бути виконано".

Нагадаємо: Згідно з ухваленим документом у 2020 році на виконання ДОЗ передбачено фінансування у сумі 25,848 млрд грн, що на 16% більше, ніж у 2019 році.