РНБО збільшує державне оборонне замовлення

Рада нацбезпеки і оборони схвалила основні показники державного оборонного замовлення на 2020, 2021 та 2022 роки.

Джерело: повідомлення на сайті РНБО

Деталі: Відповідне рішення ухвалене у вівторок на засіданні ради під головуванням президента Володимира Зеленського.

За підсумками розгляду питання Кабінетові міністрів доручено затвердити цей документ з урахуванням висловлених пропозицій щодо його доопрацювання з метою "підвищення бойових спроможностей Збройних сил України та розвитку сил стримування".

Згідно зі схваленим документом, у 2020 році на виконання ДОЗ передбачено фінансування у сумі 25,848 млрд грн, що на 16% більше, ніж у 2019 році.

У виконанні ДОЗ братимуть участь 14 державних замовників.

Державним оборонним замовленням передбачається фінансування заходів з розвитку виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу на загальну суму 2,53 млрд грн (9,8% від загального обсягу ДОЗ). З них 1,7 млрд грн спрямовуватимуться на виконання дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

За попередніми розрахунками, частка вітчизняних постачальників складатиме майже 90% продукції, що передбачає підтримку вітчизняного ОПК.

Серед іншого уряду поставлено завдання внести на розгляд парламенту проєкти законів щодо створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в ОПК, а також фінансового оздоровлення та підтримки його підприємств.

Державним оборонним замовленням передбачено продовжити розробку і закупівлю за найважливішими проєктами зі створення ракетної техніки.

Кабміну також доручено забезпечити фінансування у повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних видатків державного бюджету або перерозподілу на інші потреби, і внести зміни до низки державних цільових програм у сфері ОПК у частині продовження строку їх виконання.

У рішенні також містяться доручення іншим міністерствам, відомствам і державним замовникам з оборонного замовлення.

В РНБО зазначили, що в 2020 році вдалося збільшити фінансовий ресурс на оборону і безпеку держави до 245,8 млрд грн, що майже на 30 млрд грн більше, ніж у 2019-му.

У розпорядженні силового блоку буде також додатковий фінансовий ресурс у розмірі 10 млрд грн під державні гарантії для реалізації програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави.

"Такий обсяг державних гарантій наші військові отримають вперше", - наголосили у раді.

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