РНБО збільшує державне оборонне замовлення
Рада нацбезпеки і оборони схвалила основні показники державного оборонного замовлення на 2020, 2021 та 2022 роки.
Джерело: повідомлення на сайті РНБО
Деталі: Відповідне рішення ухвалене у вівторок на засіданні ради під головуванням президента Володимира Зеленського.
За підсумками розгляду питання Кабінетові міністрів доручено затвердити цей документ з урахуванням висловлених пропозицій щодо його доопрацювання з метою "підвищення бойових спроможностей Збройних сил України та розвитку сил стримування".
Згідно зі схваленим документом, у 2020 році на виконання ДОЗ передбачено фінансування у сумі 25,848 млрд грн, що на 16% більше, ніж у 2019 році.
У виконанні ДОЗ братимуть участь 14 державних замовників.
Державним оборонним замовленням передбачається фінансування заходів з розвитку виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу на загальну суму 2,53 млрд грн (9,8% від загального обсягу ДОЗ). З них 1,7 млрд грн спрямовуватимуться на виконання дослідних та дослідно-конструкторських робіт.
За попередніми розрахунками, частка вітчизняних постачальників складатиме майже 90% продукції, що передбачає підтримку вітчизняного ОПК.
Серед іншого уряду поставлено завдання внести на розгляд парламенту проєкти законів щодо створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в ОПК, а також фінансового оздоровлення та підтримки його підприємств.
Державним оборонним замовленням передбачено продовжити розробку і закупівлю за найважливішими проєктами зі створення ракетної техніки.
Кабміну також доручено забезпечити фінансування у повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних видатків державного бюджету або перерозподілу на інші потреби, і внести зміни до низки державних цільових програм у сфері ОПК у частині продовження строку їх виконання.
У рішенні також містяться доручення іншим міністерствам, відомствам і державним замовникам з оборонного замовлення.
В РНБО зазначили, що в 2020 році вдалося збільшити фінансовий ресурс на оборону і безпеку держави до 245,8 млрд грн, що майже на 30 млрд грн більше, ніж у 2019-му.
У розпорядженні силового блоку буде також додатковий фінансовий ресурс у розмірі 10 млрд грн під державні гарантії для реалізації програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави.
"Такий обсяг державних гарантій наші військові отримають вперше", - наголосили у раді.
Нагадаємо:
- Також на засіданні Ради національної безпеки і оборони у вівторок схвалили стратегію нацбезпеки і оборони "Безпека людини – безпека країни".
- Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого. Вони спробували просунутися через лінію розмежування. Після чого Зеленський зібрав засідання РНБО.