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Министерства срывают выполнение оборонного заказа. Данилов раздал нагоняи

Четверг, 12 ноября 2020, 13:15

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что субъекты сектора безопасности и обороны Украины должны обеспечить выполнение государственного оборонного заказа в полном объеме в максимально сжатые сроки.

Источник: Данилов на межведомственном совещании, цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Секретарь СНБО акцентировал на недопустимо низком уровне выполнения центральными органами исполнительной власти указа президента Владимира Зеленского, предусматривающем первоочередные меы, в частности, по реформированию ОПК.

В частности неудовлетворительные результаты, по словам Данилова, демонстрируют Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерство обороны.

Минстратегпрому также поручено интенсифицировать работу по проведению реформы ОПК, модернизации, достижение стандартов НАТО.

Прямая речь: "Ситуация из-за эпидемии Covid-19 крайне напряженная, однако субъекты сектора безопасности и обороны должны выполнять возложенные на них задачи в полном объеме. Решение Совета от 18 февраля этого года должно быть выполнено".

Напомним: Согласно принятому документу в 2020 году на выполнение ГОЗ предусмотрено финансирование в сумме 25,848 млрд грн, что на 16% больше, чем в 2019 году.

Украинская правда
Темы: СНБОармияМинобороны


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