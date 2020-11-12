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Мукачівський мер виступив проти карантину на вихідні: просить бізнес "вижити"

Четвер, 12 листопада 2020, 13:56

Мукачівський міський голова Андрій Балога виступив проти карантину вихідного дня і закликав представників малого та середнього бізнесу робити все, щоб вижити, але дотримуватись усіх необхідних умов роботи.

Джерело: Facebook-сторінка Балоги

Пряма мова: "Карантин вихідного дня" - це черговий крок, який лише імітує боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. Ефекту від нього буде мало, а от шкоди для сфери обслуговування та дозвілля дуже багато. Адже малий та середній бізнес, який і так ледь виживає в умовах епідемії, не може у будні платити зарплати та податки, а на вихідних ні.

Все, що зараз відбувається - це наслідки того, що було зроблено протягом останніх восьми місяців. Коли цільові кошти витрачалися не на профільні потреби. А тепер це виглядає, як перекладання з хворої голови на здорову".

Деталі: Балога закликав представників бізнесу робити все, щоб вижити у важких умовах, дотримуючись усіх необхідних умов роботи.

Передісторія:

  • Напередодні Кабінет міністрів посилив карантин і встановив, що по суботах і неділях можуть працювати лише продуктові магазини й пошта, аптеки й ветеринарні аптеки, автозаправки й автосервіси. 

Українська правда
Теми: карантинУкраїнаCovid-2019Мукачеве


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