Мукачевский мэр выступил против карантина на выходные: просит бизнес "выжить"

Мукачевский городской председатель Андрей Балога выступил против карантина выходного дня и призвал представителей малого и среднего бизнеса делать все, чтобы выжить, но придерживаться всех необходимых условий работы.

Источник: Facebook-страница Балоги

Прямая речь: "Карантин выходного дня" - это очередной шаг, который лишь имитирует борьбу с распространением коронавируса в Украине. Эффекта от него будет мало, а вот вреда для сферы обслуживания и досуга очень много. Ведь малый и средний бизнес, который и так едва выживает в условиях эпидемии, не может в будни платить зарплаты и налоги, а на выходных нет.

Все, что сейчас происходит - это последствия того, что было сделано в течение последних восьми месяцев. Когда целевые средства расходовались не на профильные нужды. А теперь это выглядит как перекладывание с больной головы на здоровую".

Детали: Балога призвал представителей бизнеса делать все, чтобы выжить в тяжелых условиях, соблюдая все необходимые условия работы.

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