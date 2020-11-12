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"Голос" підтримав кандидата в мери Рівного від "Євросолідарності" 

Четвер, 12 листопада 2020, 13:35
Голос підтримав кандидата в мери Рівного від Євросолідарності 
"Голос"

Партія "Голос" прийняла рішення підтримати у другому турі виборів кандидата в мери міста Рівне Олександра Третяка, який опонує Віктору Шакирзяну.

Джерело: голова "Голосу" Кіра Рудик, партія у Facebook

Пряма мова: "Програмні цілі кандидата від "Європейської солідарності" Олександра Третяка найбільш схожі з програмою "Голосу". У нас є спільні бачення та позиції по розвитку міста.

Зокрема, комплексний підхід до озеленення міста, реалізація проєкту "Зелена стежка", розвиток транспортної системи та, обов’язково, оновлення Генерального плану Рівного.

І, що для партії "Голос" важливо, Олександр Третяк – це молодий, амбіційний та проєвропейський політик, благодійник і патріот України. Тому наша підтримка однозначно на його користь".

Деталі: Повторне голосування на виборах міського голови Рівного ("другий тур") призначили на 22 листопада.

2 листопада територіальна виборча комісія оприлюднила результат підрахунку 100% протоколів на місцевих виборах у Рівному. У другому турі за крісло міського голови будуть боротися Віктор Шакирзян від партії "Рівне разом" (у першому турі отримав 19,84% голосів) та Олександр Третяк від "Європейської солідарності" (16,93%).

До міської ради пройшли 7 партій: "Європейська солідарність" (19,08%), "Рівне Разом" (14,15%), "Слуга народу" (12,74%), "Батьківщина" (7,96%), "Голос" (7,82%), "Свобода" (7,27%), "За майбутнє" (7,02%).

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориРівнеГолосЄвропейська солідарність
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