"Голос" поддержал кандидата в мэры Ровно от "Евросолидарности"

Партия "Голос" приняла решение поддержать во втором туре выборов кандидата в мэры города Ровно Александра Третьяка, который оппонирует Виктору Шакирзяну.

Источник: глава "Голоса" Кира Рудык, партия в Facebook

Прямая речь: "Программные цели кандидата от "Европейской солидарности" Александра Третьяка наиболее схожи с программой "Голоса". У нас есть общие взгляды и позиции по развитию города.

В частности, комплексный подход к озеленению города, реализация проекта "Зеленая тропа", развитие транспортной системы и, обязательно, обновление Генерального плана Ровно.

И, что для партии "Голос" важно, Александр Третьяк - это молодой, амбициозный и проевропейский политик, благотворитель и патриот Украины. Поэтому наша поддержка однозначно в его пользу".

Детали: 5 ноября территориальная избирательная комиссия обнародовала результат подсчета 100% протоколов на местных выборах в Ровно. Во втором туре за кресло городского главы будут бороться Виктор Шакирзян от партии "Ровно вместе" (в первом туре кандидат от "Рівне разом" получил 19,84% голосов) и Александр Третьяк от "Европейской солидарности" (16,93%).

В городской совет прошли 7 партий: "Европейская солидарность" (19,08%),"Рівне разом" (14,15%), "Слуга народа" (12,74%), "Батькивщина" (7,96%), "Голос" (7,82%), "Свобода" (7,27%), "За майбутнє" (7,02%).