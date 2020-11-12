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Заступник Кернеса може стати харківським губернатором – джерела

Четвер, 12 листопада 2020, 18:00

Перший заступник мера Харкова Геннадія Кернеса Ігор Терехов може очолити харківську облдержадміністрацію.

Про це "Українській правді" повідомило одразу кілька джерел в уряді, в Офісі президента та харківських політичних колах.

Як переконують співрозмовники УП, лобістом призначення соратника Кернеса в ОДА є глава МВС Арсен Аваков.

"Терехов працював з Аваковим, коли той був губернатором, але потім переметнувся до Кернеса, коли в Арсена почались проблеми", - розповів один із впливових харківських політиків.

За даними УП, попри перехід в інший політичний табір Терехов зберіг дружні та бізнесові стосунки з одним із найближчих до Авакова бізнесменів Ігорем Котвіцьким.

"Після того, як Кернеса вивезли в Німеччину, Котвіцький включився з Аваковим в роботу. Всі розуміють, що Кернес дуже здав позиції. Вибори він виграв, але бути мером навряд чи зможе. І Терехов, і інші групи в "Блоці Кернеса", почали шукати варіанти. В цей час Котвіцький зміг через Терехова провести в списки Кернеса кількох своїх людей. Частину вербують уже після виборів", - розповідає джерело, обізнане з ходом харківських подій.

Після програшу виборів чинний глава Харківської ОДА Олексій Кучер навряд чи збереже своє місце.

"Звільнення Кучера - це питання кількох днів. Але це вирішене питання", - переконує джерело УП в уряді.

Саме на його місце несподівано з'явилась кандидатура Терехова. Ця посада, в задумі, має стати для нього майданчиком для обрання мером Харкова на дострокових виборах, у разі, якщо Кернес не зможе виконувати обов'язки міського голови.

"10 років тому він був у Авакова замом. Реальний прагматик. А головне - є варіант вийти Харкову із Гепиної парадигми. Якщо так, то Аваков буде помагати Терехову", - пояснює джерело в оточенні міністра МВС.

Джерело УП на Банковій, обізнане з регіональною політикою Офісу, підтвердило, що кандидатуру Терехова розглядають на пост глави Харківської ОДА.

"По Харкову є кілька варіантів. І цей (Терехов - УП) - один із них", - заявив співрозмовник УП в ОПУ.

Опитані нами представники харківських політичних кіл загалом позитивно оцінюють можливість "розбити монополію Кернеса".

"Але тут дивіться, у харківській "Слузі народу" Аваков має більше впливу ніж Зе. Якщо Аваков домовиться ще з "Блоком Кернеса", плюс з "Блоком Світличної" через Ігоря Райніна, з яким у них дуже тісні стосунки, то може вималюватись нова монополія замість Гепиної", - висловив побоювання один із впливових співрозмовників УП в харківських політичних колах.

Однак, на заваді призначенню Терехова можуть стати харківські мажоритарники "Слуги народу", для яких він чужий.

А фінансування і розподіл грошей на соціальні об'єкти в округах багато в чому залежать саме від роботи губернатора.

Знати більше: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

Роман Романюк, УП
Теми: ХарківАваковСлуга народу


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