Заместитель Кернеса может стать харьковским губернатором – источники

Первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Игорь Терехов может возглавить Харьковскую облгосадминистрацию.

Об этом "Украинской правде" сообщил сразу несколько источников в правительстве, в Офисе президента и харьковских политических кругах.

Как утверждают собеседники УП, лоббистом назначения соратника Кернеса в ОГА является глава МВД Арсен Аваков.

"Терехов работал с Аваковым, когда тот был губернатором, но потом переметнулся к Кернесу, когда у Арсена начались проблемы", - рассказал один из влиятельных харьковских политиков.

По данным УП, несмотря на переход в другой политический лагерь, Терехов сохранил дружеские и деловые отношения с одним из ближайших к Авакову бизнесменов Игорем Котвицким.

"После того, как Кернеса вывезли в Германию, Котвицкий включился с Аваковым в работу. Все понимают, что Кернес сильно сдал позиции. Выборы он выиграл, но быть мэром вряд ли сможет. И Терехов, и другие группы в "Блоке Кернеса", начали искать варианты. В это время Котвицкий смог через Терехова провести в списки Кернеса нескольких своих людей. Часть вербуют уже после выборов", - рассказывает источник, знакомый с ходом харьковских событий.

После проигрыша выборов действующий глава Харьковской ОГА Алексей Кучер вряд ли сохранит свое место.

"Увольнение Кучера - это вопрос нескольких дней. Но это решенный вопрос", - убеждает источник УП в правительстве.

Именно на его место неожиданно появилась кандидатура Терехова. Эта должность, по задумке, должна стать для него площадкой для избрания мэром Харькова на досрочных выборах, в случае, если Кернес не сможет исполнять обязанности городского головы.

"10 лет назад он был у Авакова замом. Реальный прагматик. А главное - есть вариант выйти Харькову из Гепиной парадигмы. Если так, то Аваков будет помогать Терехову", - объясняет источник в окружении министра МВД.

Источник УП на Банковой, знакомый с региональной политикой Офиса, подтвердил, что кандидатуру Терехова рассматривают на пост главы Харьковской ОГА.

"По Харькову есть несколько вариантов. И этот (Терехов - УП) - один из них", - заявил собеседник УП в ОПУ.

Опрошенные нами представители харьковских политических кругов в целом положительно оценивают возможность "разбить монополию Кернеса".

"Но здесь смотрите, в харьковской "Слуге народа" у Авакова больше влияния чем у Зе. Если Аваков договорится еще с "Блоком Кернеса", плюс с "Блоком Светличной" чере Игоря Райнина, с которым у них очень тесные отношения, то может вырисоваться новая монополия вместо Гепиной", - выразил опасения один из влиятельных собеседников УП в харьковских политических кругах.

Однако, на пути назначению Терехова могут стать харьковские мажоритарщики "Слуги народа", для которых он чужой.

А финансирование и распределение денег на социальные объекты в округах во многом зависят именно от работы губернатора.

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