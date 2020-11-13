COVID-19 не відступає: у Британії добовий рекорд захворюваності

12 листопада у Великій Британії повідомили про черговий антирекорд підтверджених випадків коронавірусу – 33 470.

Джерело: The Guardian, Worldometers

Деталі: Така кількість позитивних результатів на 10,5 тисяч більше, ніж добою раніше.

Зростання кількості випадків коронавірусу у Великій Британії

За вказаний період жертвами коронавірусу стали 563 особи, загалом померли – 50 928 осіб.

Таким чином у країні зареєстрували майже 1,3 млн випадків захворювання. Водночас у відкритих джерелах відсутні дані про кількість одужань.

За час пандемії у світі зареєстрували вже більше 53 млн випадків інфікування, із яких летальних – 1 мільйон 298 тисяч. Побороли коронавірус 37,1 млн хворих.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

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