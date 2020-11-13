COVID-19 не відступає: у Британії добовий рекорд захворюваності
П'ятниця, 13 листопада 2020, 01:54
12 листопада у Великій Британії повідомили про черговий антирекорд підтверджених випадків коронавірусу – 33 470.
Джерело: The Guardian, Worldometers
Деталі: Така кількість позитивних результатів на 10,5 тисяч більше, ніж добою раніше.
За вказаний період жертвами коронавірусу стали 563 особи, загалом померли – 50 928 осіб.
Таким чином у країні зареєстрували майже 1,3 млн випадків захворювання. Водночас у відкритих джерелах відсутні дані про кількість одужань.
За час пандемії у світі зареєстрували вже більше 53 млн випадків інфікування, із яких летальних – 1 мільйон 298 тисяч. Побороли коронавірус 37,1 млн хворих.
Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП
Нагадаємо:
- У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що 70% населення планети слід вакцинувати, щоб подолати пандемію коронавірусу COVID-19.
Українська правда