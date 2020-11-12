70% населення планети мають вакцинувати, щоб подолати COVID-19 – ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що 70% населення планети слід вакцинувати, щоб подолати пандемію коронавірусу COVID-19.
Джерело: головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан та глава департаменту ВООЗ з вакцин та імунізації Кейт О'Брайєн
Деталі: За словами Свамінатан, якщо вакцини проти COVID-19, які наразі перебувають на останній фазі дослідження, будуть успішними то - приблизно 70% населення планети треба вакцинувати, щоб забезпечити закінчення пандемії.
Водночас у ВООЗ сподіваються до 2021 року вакцинувати хоча б 20% землян.
Свамінатан також відзначила, що інформація про 90% ефективності вакцини BioNTech – це лише попередні результати, які "потребують додаткових даних", щоб запустити вакцину у виробництво.
Live Q&A on #COVID19 vaccines with @doctorsoumya and @Kate_L_OBrien. #AskWHO https://t.co/OinckccsRd— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 11, 2020
У ВООЗ вважають, що спершу повинні вакцинувати людей з групи ризику та медпрацівників.
Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП
Нагадаємо:
- Станом на 12 листопада у світі на коронавірус хворіють 14,4 млн осіб, вилікувались – 36,6 млн, померли – 1 мільйон 288 тисяч.
- Україна за кількістю нових хворих за добу опинилась на 13 місці серед країн світу, за числом летальних випадків – на 17.
- 11 листопада в Україні було зафіксовано 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізовано 1 509 осіб, померли 198 осіб, одужали – 6 235 осіб.