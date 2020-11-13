COVID-19 не отступает: в Британии суточный рекорд заболеваемости

12 ноября в Великобритании сообщили об очередном антирекорде подтвержденных случаев коронавируса – 33 470.

Источник: The Guardian, Worldometers

Детали: Такое количество положительных результатов на 10,5 тысяч больше, чем сутками ранее.

Рост количества случаев коронавируса в Великобритании

За указанный период жертвами коронавируса стали 563 человека, в общем умерли – 50 928 человек.

Таким образом в стране зарегистрировали почти 1,3 млн случаев заболевания. В то же время в открытых источниках отсутствуют данные о количестве выздоровлений.

За время пандемии в мире зарегистрировали уже более 53 млн случаев инфицирования, из которых летальных – 1 миллион 298 тысяч. Побороли коронавирус 37,1 млн больных.

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Напомним: