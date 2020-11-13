Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новий коронавірусний рекорд зафіксували у світі за добу

П'ятниця, 13 листопада 2020, 04:51

За минулу добу у світі діагностували 643 тисячі випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, загалом – більше 53 мільйонів.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Рекорд було зафіксовано у США – більше 161 тисячі хворих за добу. В Індії за цей період виявили майже 44 тисячі інфікувань, в Італії – майже 38 тисяч, в Бразилії – 34,6 тисяч, у Франції та Великій Британії – понад 33 тисячі. 

Не зменшуються темпи поширення хвороби у Росії, Польщі, Німеччині та Іспанії. 

Україна за кількістю нових випадків за добу займає 13 місце у світі та 8 серед країн Європи. Також 13 позицію наша країна посідає за числом жертв хвороби за добу у світі.

 

За цей період загинули у світі 9 669 хворих на коронавірус, загалом за час пандемії – 1 мільйон 298 тисяч смертей. 

За час пандемії у світі зареєстрували вже більше 53 млн випадків інфікування. Побороли коронавірус 37,1 млн хворих.  

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

  • У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що 70% населення планети слід вакцинувати, щоб подолати пандемію коронавірусу COVID-19.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Семочко відмовився від родини з громадянством РФ та виграв суд проти Bihus.info 

Євро-2020: відомі усі суперники України та розклад матчів

фото, відеоУ Мінську помер побитий "тітушками" білорус: тисячі людей вийшли на вулицю

Новини 12 листопада: жарти "Епіцентру", незгодні з локдауном

Через пандемію Україні загрожує найгірша рецесія за десятиріччя – ООН

картаБіля Шарм-ель-Шейха розбився вертоліт з американськими військовими

Усі новини...
Останні новини
04:51
Новий коронавірусний рекорд зафіксували у світі за добу
03:49
Республіканці закликають Трампа дати Байдену доступу до звітів розвідки
02:54
COVID-19 не відступає: у Британії добовий рекорд захворюваності
02:10
ФотоПосадовця Міноборони спіймали на хабарі у 400 тисяч
01:21
США заборонили інвестувати у компанії, пов’язані із китайськими військовими
00:34
Семочко відмовився від родини з громадянством РФ та виграв суд проти Bihus.info 
23:53
Євро-2020: відомі усі суперники України та розклад матчів
23:26
Повний локдаун можливий, якщо запрацює протокол сортування – Радуцький
22:57
"Епіцентр" передумав працювати на вихідних і йде в режим онлайн
22:33
фото, відеоУ Мінську помер побитий "тітушками" білорус: тисячі людей вийшли на вулицю
Усі новини...