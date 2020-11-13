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Новый коронавирусный рекорд зафиксировали в мире за сутки

Пятница, 13 ноября 2020, 03:51
Новый коронавирусный рекорд зафиксировали в мире за сутки

За минувшие сутки в мире диагностировали 643 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в общем – более 53 миллионов.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Рекорд был зафиксирован в США – более 161 тысячи больных за сутки. В Индии за этот период обнаружили почти 44 тысячи заражений, в Италии – почти 38 тысяч, в Бразилии – 34,6 тысяч, во Франции и Великобритании – более 33 тысяч.

Не снижаются темпы распространения болезни в России, Польше, Германии и Испании.

Украина по количеству новых случаев за сутки занимает 13 место в мире и 8 среди стран Европы. Также 13 позицию наша страна занимает по числу жертв болезни за сутки в мире.

 

За этот период погибли в мире 9669 больных коронавирусом, всего за время пандемии – 1 миллион 298 тысяч смертей. 

За время пандемии в мире зарегистрировали уже более 53 млн случаев инфицирования. Побороли коронавирус 37,1 млн больных. 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • Во Всемирной организации здравоохранения считают, что 70% населения планеты следует вакцинировать, чтобы преодолеть пандемию коронавируса COVID-19.

Украинская правда

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