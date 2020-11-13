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СММ ОБСЄ нарахувала 100 порушень тиші на Донбасі за один день

П'ятниця, 13 листопада 2020, 05:44

У середу міжнародні спостерігачі зафіксували 90 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 7 у Луганській. 

Джерело: звіт СММ ОБСЄ за 11 листопада

Деталі: Більшість порушень – вибухи невідомого походження. Водночас за попередній звітний період на Донеччині взагалі не зареєстрували жодного порушення, хоча на Луганщині їх було 14. 

За часу засідання Тристоронньої контактної групи 27 липня, де домовились про припинення вогню, Місія ОБСЄ нарахувала 2255 порушень тиші. 

Нагадаємо: 

  • За інформацією штабу ООС, 11 листопада російські найманці три рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу поранення отримав українських військовий.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбас


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