СММ ОБСЕ насчитала 100 нарушений тишины в Донбассе за один день

В среду международные наблюдатели зафиксировали 90 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 7 в Луганской.

Источник: отчет СММ ОБСЕ за 11 ноября

Детали: Большинство нарушений – взрывы неизвестного происхождения. В то же время за предыдущий отчетный период в Донецкой области вообще не зарегистрировали ни одного нарушения, хотя на Луганщине их было 14.

Со времени заседания Трехсторонней контактной группе 27 июля, где договорились о прекращении огня, Миссия ОБСЕ насчитала 2255 нарушений тишины.

Напомним: