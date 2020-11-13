СММ ОБСЕ насчитала 100 нарушений тишины в Донбассе за один день
Пятница, 13 ноября 2020, 05:44
В среду международные наблюдатели зафиксировали 90 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 7 в Луганской.
Источник: отчет СММ ОБСЕ за 11 ноября
Детали: Большинство нарушений – взрывы неизвестного происхождения. В то же время за предыдущий отчетный период в Донецкой области вообще не зарегистрировали ни одного нарушения, хотя на Луганщине их было 14.
Со времени заседания Трехсторонней контактной группе 27 июля, где договорились о прекращении огня, Миссия ОБСЕ насчитала 2255 нарушений тишины.
Напомним:
- По информации штаба ООС, 11 ноября российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела ранение получил украинских военный.
Украинская правда