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СММ ОБСЕ насчитала 100 нарушений тишины в Донбассе за один день

Пятница, 13 ноября 2020, 04:44
СММ ОБСЕ насчитала 100 нарушений тишины в Донбассе за один день

В среду международные наблюдатели зафиксировали 90 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 7 в Луганской.

Источник: отчет СММ ОБСЕ за 11 ноября

Детали: Большинство нарушений – взрывы неизвестного происхождения. В то же время за предыдущий отчетный период в Донецкой области вообще не зарегистрировали ни одного нарушения, хотя на Луганщине их было 14.

Со времени заседания Трехсторонней контактной группе 27 июля, где договорились о прекращении огня, Миссия ОБСЕ насчитала 2255 нарушений тишины.

Напомним: 

  • По информации штаба ООС, 11 ноября российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела ранение получил украинских военный.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕДонбасс
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