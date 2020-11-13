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Біля Авдіївки та Новолуганського окупанти вели вогонь із гранатометів – ООС

П'ятниця, 13 листопада 2020, 07:45

12 листопада збройні формування Росії чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Зокрема ворог вів вогонь біля Новолуганського та Авдіївки з гранатометів різних систем. У районі Водяного ворог двічі впродовж доби відкривав вогонь, застосовуючи стрілецьку зброю та станковий протитанковий гранатомет.

У штабі стверджують, що вогневі провокації противника не становили загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби противник один раз порушив режим припинення вогню біля Кам’янки, використовуючи міномет калібру 82 міліметри. 

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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