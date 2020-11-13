Возле Авдеевки и Новолуганского оккупанты вели огонь из гранатометов – ООС
12 ноября вооруженные формирования России четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: В частности враг вел огонь возле Новолуганского и Авдеевки из гранатометов различных систем. В районе Водяного враг дважды в течение суток открывал огонь, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.
В штабе утверждают, что огневые провокации противника не представляли угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.
Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.
С начала текущих суток противник один раз нарушил режим прекращения огня около Каменки, используя миномет калибра 82 миллиметра.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.