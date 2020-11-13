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Возле Авдеевки и Новолуганского оккупанты вели огонь из гранатометов – ООС

Пятница, 13 ноября 2020, 07:45

12 ноября вооруженные формирования России четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: В частности враг вел огонь возле Новолуганского и Авдеевки из гранатометов различных систем. В районе Водяного враг дважды в течение суток открывал огонь, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.

В штабе утверждают, что огневые провокации противника не представляли угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток противник один раз нарушил режим прекращения огня около Каменки, используя миномет калибра 82 миллиметра.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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