У Києві також антирекорд нових хворих на COVID-19: більше тисячі

У Києві за добу 12 листопада лабораторно підтвердили рекордну кількість випадків захворювання на COVID-19 - 1083 людини.

Джерело: мер Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Друзі! В Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії - 1083 людини. Померли 13 хворих… Одужали в столиці ще 354 людей".

Деталі: Захворіли: 595 жінок віком від 18 до 87 років, 27 дівчаток від 1 місяця до 17 років, 422 чоловіки віком від 18 до 84 років і 39 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.



Захворів, зокрема, і 61 медик.



До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 92 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 134, у Деснянському – 127 та 126 випадків – у Шевченківському районі.

На сьогодні в столиці вже 48 646 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, всього коронавірус подолали 18 333 мешканця Києва. Хвороба забрала життя 938 киян.



Кличко нагадує: маски, антисептики, соціальна дистанція - це елементарні, але такі необхідні сьогодні правила. Не варто нехтувати ними. Якщо відчуваєте симптоми захворювання, залишайтеся вдома і телефонуйте сімейному лікарю.

Нагадаємо: 12 листопада в Україні було зареєстровано новий антирекорд кількості хворих за добу: діагноз COVID-19 підтвердили 11 787 особам, госпіталізували 1 587 осіб, померли 172 хворих, одужали 6 155 пацієнтів.