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В Киеве также антирекорд новых больных COVID-19: более тысячи

Пятница, 13 ноября 2020, 11:02

В Киеве за сутки 12 ноября лабораторно подтвердили рекордное количество случаев заболевания COVID-19 - 1083 человека.

Источник: мэр Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Друзья! В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии - 1083 человека. Умерли 13 больных... Выздоровели в столице еще 354 человека".

Детали: Заболели: 595 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 27 девочек от 1 месяца до 17 лет, 422 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет и 39 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Заболел в том числе и 61 медик.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализированы 92 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 134, в Деснянском - 127 и 126 случаев - в Шевченковском районе.

 

На сегодня в столице уже 48 646 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, всего коронавирус преодолели 18 333 жителя Киева. Болезнь унесла жизни 938 киевлян.

Кличко напоминает: маски, антисептики, социальная дистанция - это элементарные, но такие необходимые сегодня правила. Не стоит пренебрегать ими. Если чувствуете симптомы заболевания, оставайтесь дома и звоните семейному врачу.

Напомним: 12 ноября в Украине был зарегистрирован новый антирекорд количества больных в сутки: диагноз COVID-19 подтвердили 11787 лицам, госпитализировали 1587 человек, умерли 172 больных, выздоровели 6155 пациентов.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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