Ураганні темпи: в Україні за добу вже 11 787 випадків COVID

12 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 11 787 особам, госпіталізували 1 587 осіб, померли 172 хворих, одужали 6 155 пацієнтів.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: З усіх нових випадків 388 – у дітей, 555 – у медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.