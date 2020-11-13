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Ураганні темпи: в Україні за добу вже 11 787 випадків COVID

П'ятниця, 13 листопада 2020, 07:30
Ураганні темпи: в Україні за добу вже 11 787 випадків COVID

12 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 11 787 особам, госпіталізували 1 587 осіб, померли 172 хворих, одужали 6 155 пацієнтів. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, МВС, Міноборони, РНБО

Деталі: Це новий антирекорд кількості хворих за добу в Україні. Лише напередодні добовий приріст підтверджених випадків коронавірусу перетнув межу в 11 тисяч. Максим Степанов вже не раз говорив, що COVID-19 поширюється "ураганними темпами".

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

Летальних випадків найбільше в четвер було у Полтавській області (19),  у м. Київ, Харківський і Чернівецькій областях (по 13) у Львівській області (12),  у Київській області (11), а також у Житомирській і Донецькій (по 10) областях.  

З 11,8 тисяч нових випадків захворювання 388 виявили у дітей, 555 – у медпрацівників.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в МВС зафіксували 360 нових випадків COVID-19 серед працівників  один помер (із початку пандемії коронавірусну хворобу виявили у 17 274 працівників МВС, одужали – 16 228, померли – 47). 

У Збройних силах України за минулу добу зареєстровано 185 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 30 осіб (зараз в армії коронавірус мають 2 379 осіб, повідомило командування Медичних сил ЗСУ).

За останню добу було здійснено 73 398 тестувань, зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585. За весь час пандемії в Україні вже проведено 3 828 912 ПЛР-тестувань, які є інструментом для встановлення діагнозу COVID-19. 

Із початку березня в Україні коронавірусну хворобу виявили у 512 652 осіб, з них 233 849 одужали, а 9 317 хворих померли. 

На сьогодні коронавірус мають 269 486 жителів України.

 
УП

Нагадаємо: Минулої доби у світі зафіксували 643 тисячі випадків захворювання на коронавірусну інфекцію за добу. Загалом за час пандемії виявили понад 53 мільйони випадків. Україна за кількістю нових випадків за добу була 13-ю в світі та 8-ю в Європі.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

УП, дополнено в 11:10

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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