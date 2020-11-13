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Тернопіль відмовився вводити карантин на вихідні

П'ятниця, 13 листопада 2020, 13:07
Тернопіль відмовився вводити карантин на вихідні

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що у місті не будуть вводити якісь додаткові обмеження, не дивлячись на рішення уряду про карантин вихідного дня.

Джерело: брифінг міського голови 13 листопада

Пряма мова: "У Тернополі не будуть вводитися якісь додаткові обмеження у зв’язку із прийнятим рішенням уряду про карантин вихідного дня...

Чому ці обмеження не будуть вводитись? По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення хворих. Наступне, якщо такі обмеження ввести, це просто знищить економіку міста".

Деталі: За словами Надала, на вихідні люди мають найбільшу суму виторгу, за рахунок чого утримують свої заклади і платять найманим працівникам, якщо цього виторгу не буде - вони просто перестануть працювати. 

Таким чином, додав міський голова, місто втратить надходження і не зможе забезпечувати потреби тернополян. 

Він закликав правоохоронців штрафувати суб'єктів господарювання не за те, що вони працюють, а тільки у тому випадку, якщо вони не дотримуються санітарних норм і обмежень, які рекомендує МОЗ. Зокрема, щодо маскового режиму, дистанції, наявності санітайзерів, тощо.

Раніше карантин на вихідні відмовилися вводити у Черкасах та Львові.

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Передісторія:

  • Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
  • Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.

Українська правда

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Теми: ТернопількарантинCovid-2019коронавірусКабінет міністрів
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