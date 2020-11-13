Тернопіль відмовився вводити карантин на вихідні

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що у місті не будуть вводити якісь додаткові обмеження, не дивлячись на рішення уряду про карантин вихідного дня.

Джерело: брифінг міського голови 13 листопада

Пряма мова: "У Тернополі не будуть вводитися якісь додаткові обмеження у зв’язку із прийнятим рішенням уряду про карантин вихідного дня...

Чому ці обмеження не будуть вводитись? По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення хворих. Наступне, якщо такі обмеження ввести, це просто знищить економіку міста".

Деталі: За словами Надала, на вихідні люди мають найбільшу суму виторгу, за рахунок чого утримують свої заклади і платять найманим працівникам, якщо цього виторгу не буде - вони просто перестануть працювати.

Таким чином, додав міський голова, місто втратить надходження і не зможе забезпечувати потреби тернополян.

Він закликав правоохоронців штрафувати суб'єктів господарювання не за те, що вони працюють, а тільки у тому випадку, якщо вони не дотримуються санітарних норм і обмежень, які рекомендує МОЗ. Зокрема, щодо маскового режиму, дистанції, наявності санітайзерів, тощо.

Раніше карантин на вихідні відмовилися вводити у Черкасах та Львові.

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