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Тернополь отказался вводить карантин на выходные

Пятница, 13 ноября 2020, 13:07
Тернополь отказался вводить карантин на выходные

Городской председатель Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут вводить какие-то дополнительные ограничения, несмотря на решение правительства о карантине выходного дня.

Источник: брифинг городского головы 13 ноября

Прямая речь: "В Тернополе не будут вводиться какие-то дополнительные ограничения в связи с принятым решением правительства о карантине выходного дня...

Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение количества зараженных. Следующее, если такие ограничения ввести, это просто уничтожит экономику города".

Детали: По словам Надала, на выходные люди имеют наибольшую сумму выручки, за счет чего удерживают свои заведения и платят наемным работникам, если этой выручки не будет - они просто перестанут работать.

Таким образом, добавил мэр, город потеряет поступления и не сможет обеспечивать потребности Тернополя.

Он призвал правоохранителей штрафовать субъектов хозяйствования не за то, что они работают, а только в том случае, если они не соблюдают санитарные нормы и ограничения, которые рекомендует Минздрав. В частности, относительно масочного режима, дистанции, наличия синитайзеров и так далее.

Ранее карантин на выходные отказались вводить в Черкассах и Львове.

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Предыстория:

  • Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.
  • Многие предприниматели выступили против такого усиления карантинных ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять приказ правительства. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.

Украинская правда

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Темы: ТернополькарантинCovid-2019коронавирусКабинет министров
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