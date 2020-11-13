Тернополь отказался вводить карантин на выходные

Городской председатель Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут вводить какие-то дополнительные ограничения, несмотря на решение правительства о карантине выходного дня.

Источник: брифинг городского головы 13 ноября

Прямая речь: "В Тернополе не будут вводиться какие-то дополнительные ограничения в связи с принятым решением правительства о карантине выходного дня...

Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение количества зараженных. Следующее, если такие ограничения ввести, это просто уничтожит экономику города".

Детали: По словам Надала, на выходные люди имеют наибольшую сумму выручки, за счет чего удерживают свои заведения и платят наемным работникам, если этой выручки не будет - они просто перестанут работать.

Таким образом, добавил мэр, город потеряет поступления и не сможет обеспечивать потребности Тернополя.

Он призвал правоохранителей штрафовать субъектов хозяйствования не за то, что они работают, а только в том случае, если они не соблюдают санитарные нормы и ограничения, которые рекомендует Минздрав. В частности, относительно масочного режима, дистанции, наличия синитайзеров и так далее.

Ранее карантин на выходные отказались вводить в Черкассах и Львове.

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