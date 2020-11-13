За 7 місяців на Донбасі загинули без бою 44 військових – прокуратура

Упродовж березня-жовтня на Донбасі не в бою загинули 44 українських військових.

Джерело: відеозвернення генеральної прокурорки Ірини Венедіктової

Деталі: За її словами, загалом по Україні небойові втрати українських військ за 7 місяців склали 979 осіб: 276 осіб загинули, з них 44 смерті настало у зоні операції Об'єднаних сил, та 703 отримали поранення або тілесні ушкодження.

Загалом військова прокуратура за цей період розслідувала 277 кримінальних проваджень за фактами смерті військовослужбовців у небойовій обстановці. У 39 випадках підтверджено факт вчинення самогубств. До суду скеровано 16 обвинувальних актів.

Крім того, за словами генпркурорки, у результаті бойових дій на Донбасі у березні-жовтні загинув 21 військовий та 199 отримали поранення.