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За 7 місяців на Донбасі загинули без бою 44 військових – прокуратура

П'ятниця, 13 листопада 2020, 13:31

Упродовж березня-жовтня на Донбасі не в бою загинули 44 українських військових.

Джерело: відеозвернення генеральної прокурорки Ірини Венедіктової

Деталі: За її словами, загалом по Україні небойові втрати українських військ за 7 місяців склали 979 осіб: 276 осіб загинули, з них 44 смерті настало у зоні операції Об'єднаних сил, та 703 отримали поранення або тілесні ушкодження.

Загалом військова прокуратура за цей період розслідувала 277 кримінальних проваджень за фактами смерті військовослужбовців у небойовій обстановці. У 39 випадках підтверджено факт вчинення самогубств. До суду скеровано 16 обвинувальних актів.

Крім того, за словами генпркурорки, у результаті бойових дій на Донбасі у березні-жовтні загинув 21 військовий та 199 отримали поранення.

Українська правда

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Теми: ДонбасжертвиООС
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