Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За 7 месяцев на Донбассе погибли без боя 44 военных – прокуратура

Пятница, 13 ноября 2020, 13:31

В течение марта-октября на Донбассе не в бою погибли 44 украинских военных.

Источник: видеообращение генерального прокурора Ирины Венедиктовой

Детали: По ее словам, в целом по Украине небоевые потери украинских войск за 7 месяцев составили 979 человек: 276 человек погибли, из них 44 смерти наступили в зоне операции Объединенных сил, и 703 получили ранения или телесные повреждения.

В целом военная прокуратура за этот период расследовала 277 уголовных производств по фактам смерти военнослужащих в небоевой обстановке. В 39 случаях подтвержден факт совершения самоубийств. В суд направлены 16 обвинительных актов.

Кроме того, по словам генпркурора, в результате боевых действий на Донбассе в марте-октябре погиб 21 военный и 199 получили ранения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассжертвыООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: