Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За 7 месяцев на Донбассе погибли без боя 44 военных – прокуратура

Пятница, 13 ноября 2020, 14:31

В течение марта-октября на Донбассе не в бою погибли 44 украинских военных.

Источник: видеообращение генерального прокурора Ирины Венедиктовой

Детали: По ее словам, в целом по Украине небоевые потери украинских войск за 7 месяцев составили 979 человек: 276 человек погибли, из них 44 смерти наступили в зоне операции Объединенных сил, и 703 получили ранения или телесные повреждения.

В целом военная прокуратура за этот период расследовала 277 уголовных производств по фактам смерти военнослужащих в небоевой обстановке. В 39 случаях подтвержден факт совершения самоубийств. В суд направлены 16 обвинительных актов.

Кроме того, по словам генпркурора, в результате боевых действий на Донбассе в марте-октябре погиб 21 военный и 199 получили ранения.

Украинская правда
Темы: ДонбассжертвыООС


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"

инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли

В воскресенье украинцы избирают мэров 4 областных центров. Список кандидатов

Полиция пришла в клуб Порошенко, который работал в карантин. Там говорят о "политическом заказе"

Зеленский обратился к мэрам, которые саботируют карантин выходного дня

видеоМіністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом

Все новости...
Донбасс
Россия вербует на Донбассе "миротворцев" для Карабаха – разведка
Что не так с "планом Кравчука-Зеленского" насчет Донбасса?
СММ ОБСЕ насчитала 100 нарушений тишины в Донбассе за один день
Последние новости
11:36
В Румынии во время пожара в больнице погибли тяжелобольные Covid-19
11:19
С начала года почти 3 тысячи человек погибли в Украине в результате ДТП
10:59
Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле
10:45
В Китае обнаружили коронавирус на мясе, привезенном из разных стран
10:30
На выборах президента Молдовы за рубежом - огромные очереди еще до открытия участков
10:13
В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"
09:35
Тихановская договаривается с ЕС о расширении санкций против Лукашенко
08:57
В Италии и Великобритании за сутки – по полтысячи смертей от Covid-19
08:23
инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли
08:03
Война на востоке Украины: российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие
Все новости...