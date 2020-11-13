За 7 месяцев на Донбассе погибли без боя 44 военных – прокуратура
Пятница, 13 ноября 2020, 13:31
В течение марта-октября на Донбассе не в бою погибли 44 украинских военных.
Источник: видеообращение генерального прокурора Ирины Венедиктовой
Детали: По ее словам, в целом по Украине небоевые потери украинских войск за 7 месяцев составили 979 человек: 276 человек погибли, из них 44 смерти наступили в зоне операции Объединенных сил, и 703 получили ранения или телесные повреждения.
В целом военная прокуратура за этот период расследовала 277 уголовных производств по фактам смерти военнослужащих в небоевой обстановке. В 39 случаях подтвержден факт совершения самоубийств. В суд направлены 16 обвинительных актов.
Кроме того, по словам генпркурора, в результате боевых действий на Донбассе в марте-октябре погиб 21 военный и 199 получили ранения.
Украинская правда