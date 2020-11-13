Баканов не виключає, що на реформу СБУ впливають "ворожі спецслужби"

Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що законопроєкт профільного комітету щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ може послабити Україну, і що за цим наміром можуть стояти ворожі спецслужби.

Джерело: інтерв'ю Баканова агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Парламентський комітет із питань нацбезпеки, оборони та розвідки доопрацював президентський законопроект щодо реформування СБУ і зареєстрував його під №3196-Д наприкінці жовтня.

За словами Баканова, "цей текст настільки далекий від першого варіанту, поданого президентом, що комітет навіть прибрав його з авторів", а фінальну редакцію документу з представниками спецслужби не обговорювали: вона "з’явилася зненацька за декілька днів до реєстрації", а процес реєстрації документу "нагадував швидше детектив".

На думку голови СБУ, законопроєкт комітету не сприяє посиленню нацбезпеки, а навіть навпаки.

Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики також коригував повноваження СБУ у новому законі про Бюро економічної безпеки "традиційно без участі СБУ", обурився він.

Пряма мова Баканова: "Загалом така безпекова "реформа" не має нічого спільного зі стандартами провідних спецслужб НАТО та ЄС, до яких ми всі прагнемо. Це швидше нагадує спробу послабити державу та президента.

Насправді, питання не в тому, які повноваження є чи будуть у СБУ, а в тому, як ними користуються. Зловживати теоретично можна будь-де. Але ж ми не позбавляємо реанімації дефібриляторів тільки тому, що ними можна вбити?

На жаль, питання реформи СБУ справді стало занадто політизованим. Не здивуюся, якщо на цей процес намагаються впливати і ворожі спецслужби.

Підірвати довіру до всього сектору безпеки і оборони ще на етапі реформи, а заодно і боєздатність військових – теж спецоперація. Учасникам дискусії потрібно це розуміти і вміти вчасно зупинитися, зокрема і в публічному обговоренні деяких норм.

Якщо хочете, то задайте собі "перевірочне" запитання: чи багато ви знаєте про те, скільки людей працює в Моссаді чи Мі-5, який в них функціонал, повноваження та організаційна структура? Думаю, що ні, бо суцільна відкритість може зашкодити, а ворогу – підказати форми і методи протидії".

Інші подробиці: Баканов назвав природнім те, що зміни до закону "Про СБУ" викликають дискусії, але зазначив, що з 2016 року є дивна тенденція: "після врахування наданих іноземними експертами рекомендацій з’являються нові – більш жорсткі та імперативні, а конструктивний діалог набуває ознак тиску з боку "реформаторів".