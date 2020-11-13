Баканов не исключает, что на реформу СБУ влияют "вражеские спецслужбы"

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что законопроект профильного комитета по совершенствованию организационно-правовых основ деятельности СБУ может ослабить Украину, и что за этим намерением могут стоять враждебные спецслужбы.

Источник: интервью Баканова агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки доработал президентский законопроект по реформированию СБУ и зарегистрировал его под №3196-Д в конце октября.

По словам Баканова, "этот текст настолько далек от первого варианта, представленного президентом, что комитет даже убрал его из авторов", а финальную редакцию документа с представителями спецслужбы не обсуждали: она "появилась неожиданно за несколько дней до регистрации", а процесс регистрации документа "напоминал скорее детектив".

По мнению главы СБУ, законопроект комитета не способствует усилению нацбезопасности, а даже наоборот.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики также корректировал полномочия СБУ в новом законе о Бюро экономической безопасности "традиционно без участия СБУ", возмутился он.

Прямая речь Баканова: "В целом такая "реформа" сферы безопасности не имеет ничего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС, к которым мы все стремимся. Это скорее напоминает попытку ослабить государство и президента.

На самом деле, вопрос не в том, какие полномочия есть или будут у СБУ, а в том, как ими пользуются. Злоупотреблять теоретически можно где угодно. Но мы же не лишаем реанимации дефибрилляторов только потому, что ими можно убить?

К сожалению, вопрос реформы СБУ действительно стал слишком политизированным. Не удивлюсь, если на этот процесс пытаются влиять и враждебные спецслужбы.

Подорвать доверие ко всему сектору безопасности и обороны еще на этапе реформы, а заодно и боеспособность военных - тоже спецоперация. Участникам дискуссии нужно это понимать и уметь вовремя остановиться, в том числе и в публичном обсуждении некоторых норм.

Если хотите, то задайте себе "проверочный" вопрос: много ли вы знаете о том, сколько людей работает в Моссаде или Ми-5, какой у них функционал, полномочия и организационная структура? Думаю, что нет, потому что сплошная открытость может повредить, а врагу - подсказать формы и методы противодействия".

Другие подробности: Баканов назвал естественным то, что изменения к закону "Об СБУ" вызывают дискуссии, но отметил, что с 2016 года есть странная тенденция: "после учета рекомендаций иностранных экспертов появляются новые - более жесткие и императивные, а конструктивный диалог приобретает признаки давления со стороны "реформаторов".