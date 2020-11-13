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Бойовики блокують всі КПВВ на Донбасі, окрім "Станиці Луганської" і "Новотроїцького"

П'ятниця, 13 листопада 2020, 15:42
Фото ДПСУ

З 10 листопада Україна відновила роботу усіх КПВВ на лінії розмежування, однак фактичний пропуск людей здійснюється лише на двох з них, інші блокують бойовики.

Джерело: сайт Держприкордонслужби

Дослівно: "Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" – щодобово та "Новотроїцьке", в якому представники окупаційної влади розблоковують рух двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю. На решті дорожніх коридорів рух заблокований проросійськими незаконними збройними формуваннями".

Деталі: Протягом тижня українські прикордонники оформили:

  • у КПВВ "Станиця Луганська" на вхід з тимчасово окупованої території України – 821 особу, на вихід – 1074 особи;
  • у КПВВ "Новотроїцьке" – на виїзд до ТОТУ 230 громадян та 36 транспортних засобів, на в’їзд – 77 осіб та 9 транспортних засобів;
  • у КПВВ "Золоте" – 3 особи та в КПВВ "Щастя" – 11 осіб, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті бойовиками;
  • у КПВВ "Гнутове", "Мар'їнка" та "Майорське" громадяни для перетину лінії розмежування не прибували.

Також повідомляється, що упродовж тижня до тимчасово окупованої території України міжнародні  організації доправили гуманітарні вантажі. Зокрема, через КПВВ "Новотроїцьке" проїхали 14 вантажівок від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та 10 транспортних засобів від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Вони повезли продуктові та гігієнічні набори, а також медичні засоби загальною вагою майже 324 тонни.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: ДонбаскордонПрикордонна служба


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